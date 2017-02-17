Трамп пожаловался на унаследованный от Обамы бардак в США и за рубежом

Президент США Дональд Трамп считает, что его предшественник Барак Обама оставил после себя бардак как в своей стране, так и в мире. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает CNN.

«Наша администрация унаследовала много проблем, в том числе экономических. Честно говоря, я унаследовал бардак, как в своей стране, так и за рубежом», — заявил Трамп. Среди трудностей в США он назвал утечку рабочих мест и низкую оплату труда.

За рубежом, по его словам, нестабильная ситуация наблюдается на Ближнем Востоке и в Северной Корее. Кроме того, республиканец упомянул запрещенную в России международную террористическую организацию «Исламское государство», сравнив ее с раковой опухолью. «Но мы позаботимся обо всем этом», — отметил он.

По словам республиканца, его администрация с первого дня работы приступила к решению унаследованных проблем. При этом Трамп обвинил СМИ в попытке умалчивать положительные результаты деятельности Белого дома. «Я включаю телевизор, открываю газеты, и вижу, что нашу работу описывают как хаос. А на самом деле все как раз наоборот. Эта администрация работает как отлично настроенный механизм, несмотря на то, что Конгресс до сих пор полностью не утвердил кабинет», — добавил президент.

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Победивший на выборах 8 ноября 2016 года республиканец Дональд Трамп стал 45-м президентом США. Его инаугурация состоялась 20 января в Вашингтоне. В ходе предвыборной кампании он представил программу на первые сто дней президентства. В частности, он обещал отменить «все неконституционные действия исполнительной власти», меморандумы и распоряжения Обамы, пересмотреть соглашение о свободной торговле в Северной Америке NAFTA или выйти из него.

Также он заявлял о необходимости выйти из Транстихоокеанского партнерства. Этот пункт своей программы Трамп уже выполнил — соответствующий указ он подписал 24 января 2017 года.