Мир
 

Трамп пожаловался на унаследованный от Обамы бардак в США и за рубежом

Перейти в «Мою Ленту»
Дональд Трамп
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что его предшественник Барак Обама оставил после себя бардак как в своей стране, так и в мире. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает CNN.

«Наша администрация унаследовала много проблем, в том числе экономических. Честно говоря, я унаследовал бардак, как в своей стране, так и за рубежом», — заявил Трамп. Среди трудностей в США он назвал утечку рабочих мест и низкую оплату труда.

За рубежом, по его словам, нестабильная ситуация наблюдается на Ближнем Востоке и в Северной Корее. Кроме того, республиканец упомянул запрещенную в России международную террористическую организацию «Исламское государство», сравнив ее с раковой опухолью. «Но мы позаботимся обо всем этом», — отметил он.

По словам республиканца, его администрация с первого дня работы приступила к решению унаследованных проблем. При этом Трамп обвинил СМИ в попытке умалчивать положительные результаты деятельности Белого дома. «Я включаю телевизор, открываю газеты, и вижу, что нашу работу описывают как хаос. А на самом деле все как раз наоборот. Эта администрация работает как отлично настроенный механизм, несмотря на то, что Конгресс до сих пор полностью не утвердил кабинет», — добавил президент.

Победивший на выборах 8 ноября 2016 года республиканец Дональд Трамп стал 45-м президентом США. Его инаугурация состоялась 20 января в Вашингтоне. В ходе предвыборной кампании он представил программу на первые сто дней президентства. В частности, он обещал отменить «все неконституционные действия исполнительной власти», меморандумы и распоряжения Обамы, пересмотреть соглашение о свободной торговле в Северной Америке NAFTA или выйти из него.

Также он заявлял о необходимости выйти из Транстихоокеанского партнерства. Этот пункт своей программы Трамп уже выполнил — соответствующий указ он подписал 24 января 2017 года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Full transcript: President Donald Trump's news conference
Трамп пообещал подписать еще один «направленный на защиту народа» указ
Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства
Трамп рассказал о планах на первые 100 дней президентства
Последние новости
Трамп пожаловался на унаследованный от Обамы бардак в США и за рубежом
Из Крыма на Алтай для поиска вертолета доставят гидролокатор
СМИ в США разошлись во мнениях относительно возбуждения дела против Флинна
При авиаударе по пригороду столицы Йемена погибли 9 женщин и ребенок
Суд смягчил приговор осужденному за коррупцию бывшему мэру Благовещенска
В США украинского хакера приговорили к 41 месяцу тюрьмы
FT узнала о нежелании Гарварда занять должность ушедшего в отставку Флинна
Другие материалы рубрики
Мир
 — 
00:13 Сегодня
People watch as India's Polar Satellite Launch Vehicle rocket takes off from the Satish Dhawan space center in Sriharikota, 90 kilometers (56 miles) north of Chennai, India, Monday, April 20, 2009. India on Monday launched the all-weather satellite to enhance its capability to monitor its sea and land borders and natural disasters, an official said. (AP Photo) ** INDIA OUT **

Гонки на небесных ладьях

Азиатские державы рвутся в космос
06:07 Сегодня

СМИ в США разошлись во мнениях относительно возбуждения дела против Флинна

16:40 16 февраля 2017

Журнал узнал о недовольстве Мелании Трамп жизнью в качестве первой леди США

04:47 Сегодня

При авиаударе по пригороду столицы Йемена погибли 9 женщин и ребенок

Мир
 — 
00:11 13 февраля 2017
Иранцы вытирают ноги о портрет Дональда Трампа

Большой Сатана недоволен

Аннулирует ли Трамп ядерную сделку с Тегераном
02:58 Сегодня

FT узнала о нежелании Гарварда занять должность ушедшего в отставку Флинна

01:21 Сегодня

В Польше заявили о желании НАТО расследовать катастрофу самолета Качиньского

15:11 16 февраля 2017

В итальянских Альпах погибли четыре скалолаза

Мир
 — 
00:20 10 февраля 2017

Опиум для народа

Как наркотики стали неотъемлемой частью выборов в Индии
00:51 Сегодня

Суд Сеула одобрил арест замглавы Samsung

21:44 16 февраля 2017

Трамп пообещал подписать еще один «направленный на защиту народа» указ

12:22 16 февраля 2017

Ганские гробовщики во время похорон забрали труп в качестве залога

Россия
«У нас нет образа будущего»
Почему прошлое России мешает ей смотреть вперед
Мужик до Киева доведет
Как межфракционный брак отразился на карьере Максаковой
«Это архаичная практика»
Социолог о ранних браках, похищении невест и убийствах чести на Кавказе
На юге Москвы похитили женщину-предпринимателя
Из Крыма на Алтай для поиска вертолета доставят гидролокатор
Москвич силой отобрал у бывшей возлюбленной подаренные шубы, Infiniti и iPhone
Выборы президента РАН могут пройти по новому сценарию
Все материалы
Мир
People watch as India's Polar Satellite Launch Vehicle rocket takes off from the Satish Dhawan space center in Sriharikota, 90 kilometers (56 miles) north of Chennai, India, Monday, April 20, 2009. India on Monday launched the all-weather satellite to enhance its capability to monitor its sea and land borders and natural disasters, an official said. (AP Photo) ** INDIA OUT **Гонки на небесных ладьях
Азиатские державы рвутся в космос
Иранцы вытирают ноги о портрет Дональда ТрампаБольшой Сатана недоволен
Аннулирует ли Трамп ядерную сделку с Тегераном
Оголтелое братство
Кто убил старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына
СМИ в США разошлись во мнениях относительно возбуждения дела против Флинна
Трамп пожаловался на унаследованный от Обамы бардак в США и за рубежом
При авиаударе по пригороду столицы Йемена погибли 9 женщин и ребенок
FT узнала о нежелании Гарварда занять должность ушедшего в отставку Флинна
Все материалы
Бывший СССР
Без светлого будущего
Почему Украина может остаться без электроэнергии и тепла
Прилепин решил написать письмо Порошенко
«Мы идем к нацистскому режиму»
Ветеран АТО Александр Мединский — о боях в Донбассе и ситуации на Украине
На заборе посольства Польши в Киеве вывесили портрет Бандеры
Порошенко утвердил решение СНБО в связи с угольной блокадой
Участники блокады Донбасса перекрыли автодорогу из ЛНР
СБУ возбудила уголовное дело против Прилепина
Все материалы
Финансы
Разбитая копилка
Отменят ли в России пенсии
Карточный долг
Что принесет россиянам введение продуктовых карточек
Экспорт золота из России упал на 43 процента
СМИ сообщили о перспективе погашения Россией последнего долга СССР к лету
Две трети компаний малого и среднего бизнеса обошлись без кредитов
Минфин предложил ввести индикаторы долговой нагрузки россиян
Reuters сообщило о первой белорусско-иранской нефтяной сделке
Все материалы
Бизнес
Задушить змия
Депутаты предложили запретить скидки на алкоголь
Эксперт Хазин усомнился в выводах аналитиков Сбербанка
Недовес и пересортица
В чем обманывают производители продуктов питания
Лоукостер «Победа» защитит своих сотрудников в аэропортах
ФАС оштрафовала МТС за подражание «Мегафону»
«Роснефть» начала бурение первой разведочной скважины на проекте Солимойнс
Lamborghini отзовет почти все проданные в России за два года суперкары
Все материалы
Силовые структуры
Запуск крылатой ракеты 9М728 (Р-500) комплекса «Искандер-М» на полигоне Капустин Яр, апрель 2016 годаЯкобы развернута, будто бы нарушила
Что американцам опять не дает покоя в «Искандере»
Отчитались по всей форме
Во что переоденут бойцов Росгвардии
Огонь по своим
Что известно о непреднамеренном ударе российской авиации по турецким военным
Суд смягчил приговор осужденному за коррупцию бывшему мэру Благовещенска
Москва пообещала ответить на усиление НАТО в Черном море
Глава Пентагона отказался реагировать на слова Шойгу
Ракель Фаброз де ла КрузВсе плен
Как филиппинка де ла Круз чуть не стала рабыней в доме якутского полицейского
Все материалы
Наука и техника
Пенная вечеринка
Легендарная серия Half-Life обретает достойное продолжение: превью Prey
Дали жару
Во что превратилась Земля из-за мощнейших вспышек сверхновых
Демонстрация черносотенцев в Одессе вскоре после объявления «Манифеста 17 октября»Русский порядок
Почему евреи оказались главными врагами черносотенных студентов и спортсменов
На Церере обнаружили «ингредиенты жизни»
НАСА сфотографировало крупнейшую луну Солнечной системы
Сверхновая 1993J (в представлении художника)Взрыв года
Астрофизики впервые наблюдали разрушение звезды
Открыто неожиданное свойство витамина D
Все материалы
Спорт
Остон МэттьюсФилософия Дороженко
Как украинец приехал в США через Мексику и воспитал лучшего новичка НХЛ
«Зенит» на выезде проиграл бельгийскому «Андерлехту»
Емельяненко провел открытую тренировку перед боем с Митрионом
«Ростов» разгромил чешскую «Спарту» в плей-офф Лиги Европы
Британские ученые рассказали о пагубном влиянии футбола на мозг
Более десятка украинских футболистов дисквалифицированы за договорные матчи
«Краснодар» обыграл турецкий «Фенербахче» в первом матче плей-офф Лиги Европы
Все материалы
Культура
Наше все
Куда и за сколько продали самые ценные картины русских художников
«Выгрузить свои эмоции»
Как посты в ЖЖ вышли в офлайн и стали арт-объектами Третьяковки
Бегом из СССР
Каурисмяки, Денев и единственный русский фильм на Берлинском кинофестивале
Финский режиссер Каурисмяки объявил о завершении карьеры
Павленский уехал из России с неоплаченным штрафом за поджог двери ФСБ
В Киеве за 72 часа собрали новую команду для подготовки «Евровидения»
Минкульт предрек ограничение на посещение Исаакия после передачи РПЦ
Все материалы
Интернет и СМИ
Хейтерам назло
Как лишенные конечностей и парализованные обретают миллионы фанатов в сети
Битва за респект
За что дважды сидевший рэпер-патриот покарал любителя спайсов
Грудями за правду
Зачем Playboy вернул на страницы журнала обнаженку и при чем здесь Трамп
В США украинского хакера приговорили к 41 месяцу тюрьмы
Русские пользователи сети поучили американских журналистов правильно материться
В МВД Украины призвали заблокировать «Одноклассники» и «ВКонтакте»
Суд привлек Марию Захарову соответчиком по иску Regnum к МИД
Все материалы
Ценности
Удивительные рядом
Интерсексуалы и бывшие уголовники на Неделе моды в Нью-Йорке
Manizha проведет тренинг в Apple Shop
Раритетный Ferrari оценили в 10 миллионов долларов
Актриса из «Битвы за Севастополь» стала посланницей бренда Rado
Канье Уэст вывел на подиум модель в хиджабе
Медведев обзавелся смарт-часами с антенной для рыболовов
Agent Provocateur назвал модели белья женскими именами
Все материалы
Путешествия
Не наше все
Страны, где не встретить путешественников из России
Четыре мачты парусов
Барку «Седов» в День всех влюбленных исполняется 96 лет
Якутия, старый мост на трассе «Колыма», Якутск-МагаданКолымское краеведение
Путешествие по самой длинной на планете улице Ленина
Пассажир устроил сюрприз для жены на борту самолета в честь юбилея свадьбы
Объехавшего весь мир велопутешественника оставили без велосипеда
Интерес россиян к путешествиям на 23 февраля вырос в два раза
Японский посол увидел резкий рост спроса россиян на визы
Все материалы
Из жизни
Бездельник уровня «бог»
Семь ролевых моделей для желающих не работать и получать за это деньги
Минами МинегисиРабыни поп-индустрии
Как в эстрадных концлагерях Японии куют будущих кумиров
На фото (слова насильника жертве): «Давай, кузен, это весело. Это просто игра»«Будь мужиком, сделай это»
Истории жертв изнасилований обоих полов — в проекте фотографа из США
Американец по ошибке пожертвовал свою рубашку со спрятанной заначкой
Для транспортировки 280-килограммовой американки понадобилось семь пожарных
«Она меня сразила»
Фотопроект о влюбленных российских пенсионерах
В Ленинградском зоопарке умер старейший в мире жираф
Все материалы
Тест-драйв самой быстрой модели BMW
Первый тест флагманского седана BMW M760Li xDrive
Конкуренты «Соляриса»: кто выгоднее?
Посмотрите, с кем придется конкурировать новому Hyundai Solaris в России
12 лучших семейных машин 2017 года
Самые удобные автомобили для семьи: кроссоверы, внедорожники и минивэны
История 12-цилиндровых «семерок» BMW
Эволюция флагманского седана BMW в картинках
В США нашли Toyota Tacoma с пробегом 1,6 миллиона километров
Названы цены на новый «Солярис»
Компания Ferrari построила 800-сильный «грантуризмо»
Все материалы
Дворянское гнездо
Один из самых шикарных в мире домов нашли в диком лесу
На Евгения Петросяна подали в суд за затопленную квартиру
Поставили баком
Англичане сделали идеальный дом из резервуара для воды
Под гербом золотым
Экскурсия по самому дорогому съемному коттеджу России
Купить по-русски
На приобретение загородных домов и участков остался месяц
На юго-западе Москвы нашли подвал за 68 миллионов рублей
Все материалы