Трамп назвал CNN и New York Times анекдотом

Президент США Дональд Трамп вновь обвинил CNN и The New York TImes, чьих корреспондентов не пустили на брифинг Белого дома, в распространении ложных новостей. Об этом он написал в Twitter.

«СМИ фейковых новостей сознательно не говорят правду. Огромная опасность для нашей страны. Допускающая оплошности New York Times превратилась в анекдот. Точно так же, как и CNN. Печально!» — заметил Трамп.

24 февраля журналистов телеканала CNN, а также ведущих газет The New York Times, Los Angeles Times и Politico без объяснения причин не пустили на брифинг в Белый дом. Редакции CNN и The New York Times осудили это решение Белого дома, выразив протест.

Журналисты информагентства Associated Press и еженедельника Time в знак солидарности бойкотировали брифинг.

18 февраля Дональд Трамп назвал телекомпании NBC, ABC, CBS, CNN и газету The New York Times врагами американского народа, а 11 января в ходе пресс-конференции отказался отвечать на вопрос CNN, объявив его «ужасной организацией».