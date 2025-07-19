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01:50, 19 июля 2025Россия

В Подмосковье начался пожар после атаки ВСУ

В Зеленограде после атаки беспилотников ВСУ начался пожар
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетПожар в Подмосковье

Фото: Global Look Press

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Подмосковье в Зеленограде начался пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По предварительным данным, пожар мог возникнуть в результате падения обломков сбитого беспилотника. На опубликованных кадрах видно пламя и поднимающийся в небо столб дыма.

Какой объект оказался охвачен огнем, не уточняется. Официальная информация пока не поступала.

Ранее сообщалось, что системы ПВО Минобороны за три часа уничтожили 11 летевших на Москву беспилотников.

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