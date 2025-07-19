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01:31, 19 июля 2025Россия

Раскрыты подробности атаки БПЛА на Подмосковье

Шувалов: В Дмитровском округе сбили БПЛА ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Украинский беспилотник был сбит в Дмитровском округе. Об этом в Telegram-канале сообщил врио главы округа Михаил Шувалов.

«Повреждена высоковольтная линия, но энергетики оперативно устраняют неполадку», — рассказал Шувалов, отметив, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто не пострадал. Обломки дрона упали в поле вдали от жилых домов. На месте работают представители экстренных служб.

Угрозы для населения нет, добавил чиновник.

Вечером 18 июля ВСУ предприняли несколько попыток атаковать Москву. Один из них — типа «Лютый» — попал на видео.

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