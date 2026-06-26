Россиянин более 54 раз ударил ножом молодую девушку

В Москве осудят мужчину за убийство, совершенное более 30 лет назад

В Москве осудят мужчину за расправу, совершенную более 30 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным следствия, 49-летний житель столицы ночью 13 августа 1995 года, совместно с соучастником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в квартире жилого дома на улице Новорогожская, на почве личных неприязненных отношений с 19-летней знакомой, совершили расправу над ней.

Они не менее 54 раз ударили пострадавшую ножом в жизненно важные органы. После этого похитили из квартиры 50 тысяч рублей и скрылись с места преступления.

Свою вину мужчина полностью признал. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что россиянин расправился с главврачом детской больницы.