Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:38, 26 июня 2026Силовые структуры

Россиянин более 54 раз ударил ножом молодую девушку

В Москве осудят мужчину за убийство, совершенное более 30 лет назад
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: SROOLOVE / Shutterstock / Fotodom

В Москве осудят мужчину за расправу, совершенную более 30 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным следствия, 49-летний житель столицы ночью 13 августа 1995 года, совместно с соучастником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в квартире жилого дома на улице Новорогожская, на почве личных неприязненных отношений с 19-летней знакомой, совершили расправу над ней.

Они не менее 54 раз ударили пострадавшую ножом в жизненно важные органы. После этого похитили из квартиры 50 тысяч рублей и скрылись с места преступления.

Свою вину мужчина полностью признал. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что россиянин расправился с главврачом детской больницы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Сергей Иванов — бывший министр обороны и соратник Путина. Он был одним из самых влиятельных политиков России

    Названо количество таксистов в серой зоне

    Проклявший Кейна на ЧМ ганский шаман пообещал вернуть Россию на международные турниры

    Захарова назвала демагогом Пашиняна

    Бывшая жена расправилась с американским дипломатом и бросила его истекать кровью

    Глава российской нефтяной компании объяснил убытки колебаниями курса рубля

    В возможности жильцов дома запрещать открытие хостелов усомнились

    Ида Галич матом высказалась о гостье ее шоу с плохим настроением

    Загадку старых смартфонов Samsung объяснили

    Россиянин более 54 раз ударил ножом молодую девушку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok