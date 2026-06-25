Россиянин расправился с главврачом детской больницы

В Хакасии осудили мужчину за убийство главврача детской больницы

В Хакасии осудили мужчину за расправу над главврачом детской больницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статьям 105 («Убийство, сопряженное с разбоем»), 162 («Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего») и 325 («Похищение у гражданина паспорта и другого важного личного документа») УК РФ.

Как установил суд, 49-летний мужчина с целью хищения имущества у знакомой, которая являлась главным врачом Черногорской детской больницы, спланировал расправу над ней. Вечером 29 мая 2025 года он подкараулил пострадавшую возле дома по улице Герцена, когда она возвращалась с работы. По вымышленным предлогом проник в квартиру, напал на хозяйку, обхватив шею руками, попытался лишить возможности дышать. В результате потерпевшая потеряла сознание и злоумышленник утопил ее в ванной.

Фигурант украл из квартиры деньги, личные вещи и ювелирные изделия. Также с помощью ее телефона с банковского счета похитил 94 тысячи рублей на платформе по обмену криптовалюты.

Злоумышленник скрылся с места преступления и переехал в Приморский край, где впоследствии и был задержан следователями. Суд приговорил его к 21 году колонии строгого режима, а также взыскал компенсацию морального вреда в размере 2,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что утренняя ссора с сожителем закончилась для россиянки колонией.