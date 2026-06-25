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Силовые структуры
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09:52, 25 июня 2026Силовые структуры

Утренняя ссора с сожителем закончилась для россиянки колонией

В Иркутской области осудили женщину за убийство сожителя
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Иркутской области осудили женщину за расправу над сожителем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Она признан виновной по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Как установил суд, утром 24 августа 2025 года 57-летняя местная жительница распивала алкогольные напитки с сожителем в доме в селе Ербогачен. В какой-то момент между ними произошла ссора, и пострадавший ударил сожительницу рукой по лицу. Женщина толкнула мужчину на пол, и тот упал. Затем, вооружившись деревянной палкой, не менее двух раз ударила его по голове. В результате пострадавший получил перелом черепа.

Осужденная не признала вину, однако государственный обвинитель полностью доказал ее причастность к совершенному преступлению.

Суд приговорил женщину к шести годам и двум месяцам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что словесный конфликт на остановке закончился для россиянина уголовным делом.

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