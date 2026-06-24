Словесный конфликт на остановке закончился для россиянина уголовным делом

В Новосибирске осудят мужчину за убийство знакомого на остановке

В Новосибирске осудят мужчину за расправу над знакомым на остановке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он обвиняется по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 5 апреля этого года 47-летний местный житель вместе с пострадавшим и общей знакомой находились на остановке общественного транспорта в селе Кыштовка, где совместно распивали алкогольные напитки. В ходе распития у них возник словесный конфликт из-за оскорбления обвиняемым женщины, находившейся с ними.

После этого у злоумышленника возник умысел расправиться с пострадавшим. Для этого он ушел с остановки, нашел нож и вернувшись обратно, нанес не менее трех ударов в грудную клетку потерпевшего. Знакомая оттащила раненного в ближайший магазин для оказания помощи, но полученные мужчиной повреждения оказались несовместимы с жизнью.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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