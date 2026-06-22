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Силовые структуры
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16:43, 22 июня 2026Силовые структуры

Суд определил судьбу пырнувшего отверткой в шею таксиста

В Орске арестовали мужчину, ударившего таксиста отверткой в шею
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

В Орске арестовали мужчину, ударившего таксиста отверткой в шею. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он обвиняется по статье 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

По данным следствия, вечером 20 июня мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с водителем такси на улице и напал на него, ударив отверткой в шею. Мужчину остановили прохожие. Потерпевшему была оказана своевременная помощь.

Суд согласился с позицией представителя прокуратуры и удовлетворил ходатайство следователя. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что таксиста пырнули отверткой в шею в российском регионе.

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