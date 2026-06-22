Таксиста пырнули отверткой в шею в российском регионе

В Орске незнакомец ударил таксиста отверткой в шею

В Орске задержали 32-летнего жителя, ударившего отверткой в шею таксиста. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, вечером 20 июня мужчина, будучи пьян, поссорился с водителем такси на улице и напал на него. Мужчину остановили прохожие. Потерпевшему была оказана своевременная помощь.

Решается вопрос о мере пресечения для напавшего. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 и статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае жителя задержали за расправу над женой и дочерью.