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12:54, 22 июня 2026Силовые структуры

Таксиста пырнули отверткой в шею в российском регионе

В Орске незнакомец ударил таксиста отверткой в шею
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Орске задержали 32-летнего жителя, ударившего отверткой в шею таксиста. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, вечером 20 июня мужчина, будучи пьян, поссорился с водителем такси на улице и напал на него. Мужчину остановили прохожие. Потерпевшему была оказана своевременная помощь.

Решается вопрос о мере пресечения для напавшего. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 и статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае жителя задержали за расправу над женой и дочерью.

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