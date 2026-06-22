Россиянин устроил резню в доме с двумя маленькими дочерьми

В Ставропольском крае жителя задержали за убийство жены и дочери

В Ставропольском крае 44-летнего жителя задержали после резни в собственном доме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, мужчина был в затяжном запое, на фоне которого схватился за нож и набросился сначала на 40-летнюю супругу, а затем на дочерей — девяти и четырех лет. Жена и старшая девочка не пережили нападение, младшую врачам удалось спасти.

После задержания мужчина признал вину, он также рассказал, что попытался спрятать тела, перенеся их в машину. Его взяли под стражу.

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