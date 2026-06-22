Появились страшные подробности о расправе подростка над 12-летней россиянкой

Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки школьник избил и изнасиловал ее до расправы

Во Врангеле Приморского края 12-летний местный житель избил и изнасиловал знакомую-сверстницу до расправы над ней. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

По данным канала, перед расправой школьник долго издевался над девочкой. Местные жители подчеркнули, что подозреваемый раньше состоял с девочкой в отношениях, но их отношения были исключительно платоническими.

Школа положительно охарактеризовала подростка, однако соседи назвали его вспыльчивым и конфликтным. Сейчас несовершеннолетний проходит судмедэкспертизу.

12-летнюю школьницу без признаков жизни нашли жильцы дома после того, как услышали непрерывные звонки мобильного телефона с чердака. Вскоре был задержан ее знакомый.