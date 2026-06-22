Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:40, 22 июня 2026Силовые структуры

Появились страшные подробности о расправе подростка над 12-летней россиянкой

Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки школьник избил и изнасиловал ее до расправы
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Во Врангеле Приморского края 12-летний местный житель избил и изнасиловал знакомую-сверстницу до расправы над ней. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

По данным канала, перед расправой школьник долго издевался над девочкой. Местные жители подчеркнули, что подозреваемый раньше состоял с девочкой в отношениях, но их отношения были исключительно платоническими.

Школа положительно охарактеризовала подростка, однако соседи назвали его вспыльчивым и конфликтным. Сейчас несовершеннолетний проходит судмедэкспертизу.

12-летнюю школьницу без признаков жизни нашли жильцы дома после того, как услышали непрерывные звонки мобильного телефона с чердака. Вскоре был задержан ее знакомый.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фицо высказался о решении главы Евросовета установить контакты с Россией

    Россияне стали чаще страдать из-за редкого заболевания в разгар рабочего дня

    12-летняя девочка поймала крупную рыбу и побила установленный сестрой рекорд

    Доктор Мясников предупредил о приводящем к смерти за секунды состоянии

    США поразили судно в Карибском море

    Россияне признались в страхе длительных перелетов

    ФСБ разоблачила вербовавшего россиян 21-летнего агента украинских спецслужб

    Клава Кока оправдалась за критику ее фигуры и раскрыла свой вес

    Постсоветская страна нарастила поставки рыбы в Россию до максимума

    В судьбе бригадира одной из самых кровавых группировок России произошел резкий поворот

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok