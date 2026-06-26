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16:36, 26 июня 2026Путешествия

Россиян предупредили об унизительных досмотрах в аэропорту страны бывшего СССР

В МИД РФ предупредили россиян об унизительных досмотрах в аэропорту Кишинева
Алина Черненко

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

В министерстве иностранных дел (МИД) РФ предупредили россиян об унизительных досмотрах, допросах и проверках в аэропорту столицы Молдавии Кишинева. Об этом говорится на сайте дипведомства.

Уточняется, что обладателям российских паспортов приходится много часов ждать в транзитной зоне без элементарных бытовых условий, воды и еды. У них также требуют «добровольно» передавать сотрудникам официальных служб мобильные телефоны для проверки. «Нередки случаи, когда по итогам таких "проверочных мероприятий" россияне получают немотивированные отказы во въезде в страну», — добавили в МИДе.

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Кроме того, при вылете из Кишинева сотрудники аэропорта часто затягивают досмотровые процедуры, из-за чего пассажиры опаздывают на свои рейсы. В связи с этим соотечественников призвали воздержаться от поездок в эту страну бывшего СССР.

Ранее в России предупредили об опасных последствиях объединения Румынии и Молдавии. По словам зампреда комитета Совфеда по международным делам Елены Перминовой, происходящие в Кишиневе события свидетельствуют о циничном предательстве национальных интересов страны.

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