Последние события в Молдавии вызывают серьезную тревогу, заметила первый зампред комитета Совфеда по международным делам Елена Перминова. Об опасных последствиях объединения Молдавии и Румынии сенатор предупредила в беседе с «Лентой.ру».
По словам Перминовой, происходящие в Кишиневе события свидетельствуют о циничном предательстве национальных интересов страны.
«За текущими провокациями просматривается крайне опасный план. Майя Санду, осознав, что внутри страны она проиграла плебисцит о евроинтеграции, решила прибегнуть к открытому обману. Видя отсутствие поддержки со стороны населения, она сделала ставку на закулисное принудительное присоединение к Румынии. В современной истории крайне сложно найти аналогии, когда столь масштабные геополитические решения принимаются кулуарно, без учета мнения граждан страны», — сообщила сенатор.
Попытка поглотить Молдавию не станет лекарством от кризиса ни для одной из сторон — она лишь спровоцирует масштабную нестабильность в регионе. Объединение не принесет никакой экономической выгоды, зато гарантированно ускорит распад молдавской государственности
Перминова рассказала, что ВВП самой Румынии по итогам первого квартала демонстрирует снижение, и авантюра с объединением лишь усугубит экономическое положение всей территории.
«Авантюры подобного рода никогда не приносят успеха своим организаторам. Пренебрежение народным мнением и прямое нарушение норм международного права в угоду геополитической конъюнктуре неминуемо приведут инициаторов этого процесса к закономерному политическому фиаско. Молдаване — мудрый народ, и они вряд ли позволят превратить свою страну в разменную монету для чьих-то амбиций», — заключила политик.
Ранее в России прокомментировали возможность объединения двух стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что Молдавия в случае объединения с Румынией потеряет не регионы, а себя полностью.
Сторонники объединения Румынии и Молдавии с 1990-х годов выступают за воссоединение двух государств, апеллируя к культурной и языковой близости. Однако их популярность в Молдавии, согласно соцопросам, мала. В 2026 году Санду во время записи подкаста The Rest Is Politics сказала, что проголосовала бы за объединение страны с соседней Румынией, что означает де-факто ликвидацию республики. По ее словам, Кишиневу в новых условиях международных отношений становится «все труднее и труднее».