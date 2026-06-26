Катар платил болельщикам за посещение матчей чемпионата мира-2026

The Telegraph: Катар платил болельщикам сборной за посещение матчей чемпионата мира-2026

Футбольная ассоциация Катара платила болельщикам сборной за посещение матчей команды на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает The Telegraph.

Как утверждает источник, около двух тысяч болельщиков прилетели в США и Канаду за счет организации, им также оплатили проживание и обеспечили билетами на матчи. Кроме того, болельщикам сборной выдали футболки, кепки и солнцезащитные очки в цветах сборной. Некоторые болельщики дополнительно получали денежное вознаграждение за посещение матчей.

Катар на чемпионате мира-2026 выступал в группе В. В первом матче катарцам удалось уйти от поражения в игре со Швейцарией (1:1), а затем команда проиграла Канаде (0:6) и Боснии и Герцеговине (1:3). Катар прекратил выступление на мундиале.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России не принимает в нем участие, поскольку она отстранена от международных соревнований с 2022 года.