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00:00, 25 июня 2026Спорт

Швейцария и Канада вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу

Сборные Швейцарии и Канады вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Reuters

Сборные Швейцарии и Канады вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче третьего тура группового этапа турнира, прошедшего на стадионе «Би-Си Плэйс», швейцарцы победили Канаду со счетом 2:1. Голами у европейской команды отметились полузащитники Рубен Варгас и Йоан Манзамби, у канадцев — нападающий Промис Дэвид.

Таким образом, Швейцария стала лидером группы B, набрав семь очков. Канада заняла второе место, имея в активе четыре очка. Обе команды попали в 1/16 финала чемпионата мира.

Босния и Герцеговина в последнем туре одержала победу над Катаром (3:1) и заняла третье место с четырьмя очками. Команда сохраняет шансы на выход в плей-офф. В 1/16 финала ЧМ-2026 попадут 8 из 12 лучших команд, занявших третьи места в группе. Замыкает квартет Катар, вылетевший из розыгрыша турнира.

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