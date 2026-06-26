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16:42, 26 июня 2026Наука и техника

Загадку старых смартфонов Samsung объяснили

Samsung внезапно обновила старые смартфоны Galaxy S8 и Galaxy Note 8
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Корпорация Samsung внезапно выпустила обновление для смартфонов, которые вышли почти 10 лет назад. Об этом сообщает издание Android Authority.

Владельцы смартфонов Galaxy S8 и Galaxy Note 8 в США и других странах рассказали, что получили на свои устройства обновление. Пользователь X под ником theonecid встретил эту новость словами «подождите, это сон?» По словам журналистов медиа, они тоже удивились произошедшему и проверили загадочное обновление.

Телефоны Galaxy S8 и Galaxy Note 8 вышли в 2017 году. Аппараты получили последний апдейт в 2022 году, после чего производитель официально заявил о прекращении поддержки гаджетов. Специалисты Android Authority изучили обновление и объяснили, что оно не содержит новых функций, но имеет исправления, которые должны ускорить работу старых девайсов.

Авторы заметили, что Samsung редко выпускает подобные обновления, если в них возникает необходимость или у компании появляются ресурсы на усовершенствование операционной системы (ОС). При этом они отметили, что телефоны не получили патчи с исправлениями уязвимостей — последние вышли в 2021 году. Это означает, что пользоваться этими устройствами может быть небезопасно.

Ранее журналисты издания XDA посоветовали удалить ряд вредных приложений со смартфонов Samsung. К ним они отнесли программы Samsung Browser, Notes, TV Plus и Global Goals.

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