В смартфонах Samsung нашли вредные приложения

XDA: Браузер и заметки Samsung назвали вредными и призвали удалить со смартфонов

В XDA посоветовали удалить ряд вредных приложений со смартфонов Samsung. Материал опубликован на сайте медиа.

Редактор портала Хэмлин Розарио заявил, что Samsung часто оснащает свои устройства предустановленными программами, которые значительно уступают более полезным и популярным приложениям. Специалист раскритиковал их за ограниченный функционал, наличие рекламы и проблемы в работе и рекомендовал пользователям удалить эти сервисы.

В первую очередь Розарио обратил внимание на браузер Samsung Browser. Он заметил, что этой программой неудобно пользоваться, если на компьютере и других устройствах уже установлен другой сервис для веб-серфинга — Google Chrome, Mozilla Firefox и прочие. Также журналист посоветовал отказаться от программы для создания заметок Samsung Notes, заметив, что оно не работает в «облаке» и не поддерживается на других гаджетах, кроме смартфонов.

Однозначно вредной программой автор назвал Samsung TV Plus. Это якобы бесплатный стриминговый сервис, который дает доступ к ряду ТВ-каналов и стриминговых площадок, но содержит большое количество рекламы. В заключение он посоветовал удалить с телефона Samsung Global Goals — программу, которая позволяет жертвовать деньги различным фондам через просмотр рекламы.

В конце июня журналисты издания How-To Geek объяснили, что быстрая зарядка в смартфонах может быть ограничена из-за особой настройки или несовместимости аксессуаров.