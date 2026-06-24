Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:14, 24 июня 2026Наука и техника

В смартфонах нашли замедляющую зарядку настройку

How-To Geek: Низкую скорость зарядки смартфона объяснили особыми настройками
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: McLittle Stock / Shutterstock / Fotodom

Быстрая зарядка в смартфонах может быть ограничена из-за особой настройки или несовместимости аксессуаров. Об этом сообщает портал How-To Geek.

Журналисты медиа заявили, что телефон, даже если он поддерживает быструю зарядку, может заряжаться медленно. Одной из причин они назвали отсутствие подходящего зарядного устройства. В качестве примера они привели телефоны OnePlus и Xiaomi, которые могут не работать на всю мощность из-за подключения «чужой» зарядки.

Также авторы нашли в телефонах замедляющую зарядку настройку. Они объяснили, что аппарат может намеренно снижать скорость зарядки из-за того, что в параметрах операционной системы (ОС) выбрана функция интеллектуальной зарядки. С ней обычно девайс не заряжает батарею на 100 процентов, чтобы продлить ее ресурс. Эта функция отключается в настройках.

Кроме того, часто мощность зарядки может быть снижена из-за внешних факторов — например, перегрева. «Подача большого тока в аккумулятор телефона нагревает как сам телефон, так и зарядное устройство, в результате чего скорость зарядки снижается», — заключили специалисты.

В конце июня авторы портала BGR заявили, что срок службы обычной зарядки для смартфона составляет около одного-двух лет. Они отметили, что чаще всего кабели для зарядки выходят из строя по причине перегибов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пытались дозвониться первые лица». Юрист ЧВК «Вагнер» раскрыл новые подробности мятежа Пригожина

    Блогер бросил модель в воду как приманку для акул

    Любителям перекусить перед сном назвали идеальные продукты для утоления голода

    «Героизация началась не вчера». Украина и Польша вступили в спор из-за УПА. Как конфликт повлияет на перспективы помощи Киеву?

    Сестра Роналду сравнила брата со стариком на костылях

    Акции поставщика оружия на Украину рухнули

    Минобороны выпустило заявление о массированной атаке на регионы России

    Стивен Сигал приготовился продать свой дом в Подмосковье «по дешевке»

    Звезду интернета подняли на смех из-за заявления про секс

    Назван самый сексуальный футболист мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok