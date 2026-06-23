Назван срок службы зарядки для смартфона

BGR: Зарядный кабель для смартфона может прослужить один или два года

Ресурс современных кабелей USB-C для зарядки смартфонов и прочих гаджетов ограничен. Об этом сообщает издание BGR.

По мнению журналистов медиа, зарядный провод для телефона нужно время от времени заменять. Это связано с естественным износом аксессуара и качеством продукции. Авторы портала смогли назвать средний срок службы устройства — не менее года или двух лет.

Считается, что чаще всего кабели выходят из строя из-за стирания мягкой оплетки, перегиба или поломки портов USB-C. Провода, изготовленные из более крепкого материала и имеющие жесткую оплетку обычно служат дольше. При этом авторы BGR оценили отзывы пользователей смартфонов на Reddit и заметили, что обычно даже самые прочные кабели ломаются через пару лет использования.

В качестве меры защиты от преждевременного выхода из строя журналисты посоветовали при отключении кабеля от сети браться за разъем, а не за провод. Кроме того, они рекомендовали хранить его свернутым при неиспользовании и не допускать перегиба. Также важно регулярно очищать разъемы кабеля от пыли и грязи.

Ранее журналисты издания GizmoChina заявили, что производители самых дешевых смартфонов ради экономии начнут ухудшать характеристики устройств. Это связано с кризисом памяти.