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20:42, 11 июня 2026Наука и техника

Пользователей предупредили о деградации смартфонов

GizmoChina: Дешевые смартфоны ради экономии получат IPS-экран и 6 Гбайт памяти
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Производители самых дешевых смартфонов ради экономии начнут ухудшать характеристики устройств. Об этом сообщает издание GizmoChina.

В материале говорится, что за последний год стоимость оперативной памяти и накопителей сильно выросла, из-за чего производство смартфонов — особенно самых доступных — практически перестало быть выгодным. Пользователей предупредили, что новые недорогие аппараты будут получать упрощенные характеристики ради экономии.

Так, авторы рассказали о деградации девайсов стоимостью около 1000 юаней (11 тысяч рублей). Они полагают, что телефоны будут получать не OLED-матрицы, а менее качественные IPS-дисплеи. Также разрешение экранов таких устройств не превысит 1080 пикселей. Кроме того, производители вернут «каплевидный вырез» — элемент на экране гаджета, в котором прячется фронтальная камера. Они объяснили, что передние панели смартфонов со скрытой под ней камерой обходится слишком дорого.

Также самые доступные устройства снова будут выходить с шестью гигабайтами оперативной памяти вместо восьми. Минимальный размер накопителя составит 128 гигабайт, хотя еще в 2025-м отраслевым стандартом начали становиться накопители на 256 гигабайт. В заключение авторы GizmoChina объяснили, что бренды смартфонов пойдут на такие компромиссы, чтобы не повышать цены.

В начале лета авторы издания BGR рассказали, как можно использовать старые смартфоны. По их словам, телефоны можно применить в качестве фоторамки, веб-камеры, регистратора в автомобиль и электронной книги.

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