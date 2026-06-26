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16:48, 26 июня 2026Экономика

В возможности жильцов дома запрещать открытие хостелов усомнились

Союз потребителей: Жильцы не смогут запрещать открытие кафе и хостелов
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Жильцы многоквартирного дома не смогут запретить открывать в нем хостел или кафе. Таким мнением в разговоре с НСН поделился глава Союза потребителей России Алексей Койтов.

Если помещение под бизнес на первом этаже жилого дома спроектировано с соблюдением всех санитарных норм, не очень понятно, зачем тогда спрашивать разрешение на открытие хостела или кафе у жильцов дома, заявил он.

«Сейчас все новостройки проектируются таким образом, что первый этаж отводится под коммерцию. Соответственно, в здание уже закладываются необходимые конструктивные элементы, которые обеспечивают требования санитарного порядка к уровню шума, вентиляции», — заявил он. По словам Койтова, если в помещение есть отдельный вход, посетители и жильцы дома не пересекаются, обеспечена вентиляция, шумоизоляция, соблюдены санитарные нормы, наличие заведения никак не затрагивает интересов жильцов.

Он также отметил, что инициатива с опросом жильцов в целом положительная, однако очень многие ее детали кажутся непроработанными. Неясно, кто будет участвовать в голосовании, а также кто будет его проводить.

Ранее в Госдуме предложили спрашивать у жильцов дома разрешения на открытие хостелов.

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