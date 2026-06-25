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13:56, 25 июня 2026Экономика

У россиян захотели спрашивать разрешение по одному вопросу

В России предложили ввести согласие жильцов на размещение хостелов в домах
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Desintegrator / Shutterstock / Fotodom

В России разработан законопроект, предлагающий ввести обязательное согласие жильцов при размещении хостелов и квестов в многоквартирных жилых домах. Об этом сообщают «Известия».

В настоящее время согласие жильцов не требуется, если помещение переведено в статус нежилого. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, в законодательстве нет специальных норм, которые бы определяли порядок пользования нежилыми помещениями в домах с учетом интересов собственников. По словам одного из авторов проекта, зампреда комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Светланы Разворотневой, конфликты бизнеса и собственников жилья в настоящее время случаются часто. В основном жители домов жалуются на хостелы, где находятся трудовые мигранты.

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На данный момент законопроект уже направлен в правительство.

С 1 октября 2019 года в России вступил в силу закон о запрете на размещение гостиниц и хостелов в жилых домах. Открывать их можно только после перевода помещения в нежилой фонд. Такие помещения должны соответствовать различным требованиям: в нем должны быть установлены средства противопожарной безопасности, звукоизоляция в номерах, сигнализация и сейфы, а также находиться средства для уборки и санитарной очистки комнат.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила о разработке проекта о повышении штрафов за незаконное размещение бань, хостелов и химчисток в жилых домах.

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