В России захотели ужесточить наказание за бани и хостелы в жилых домах

Наказание за незаконное размещение бань, хостелов и химчисток в жилых домах могут ужесточить. О соответствующей поправке «Известиям» рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Штрафы за использование жилой недвижимости в коммерческих целях собираются поднять вдвое. Инициатива находится на стадии разработки. В проекте задействованы эксперты Совета Федерации, где недавно поднимался вопрос целевого использования нежилых помещений в многоквартирных домах. В обсуждении тогда участвовали Минстрой, Минэкономразвития и ряд других ведомств. Необходимость в ужесточении санкций объясняют массовыми жалобами граждан. По словам депутата, действующее законодательство слабо регулирует этот аспект предпринимательства: штрафы в несколько тысяч рублей никого не останавливают, а на судебные разбирательства у жильцов дома уходят годы.

Помимо увеличения штрафов, парламентарии рассматривают возможность запретить работу в многоквартирных домах квестов и дарксторов (магазины-склады, где хранят продукцию и комплектуют розничные заказы для доставки покупателям домой курьерами). Вдобавок в Госдуме хотят наделить квартировладельцев правом согласовывать работу бизнеса в таких помещениях через общее собрание.

Ранее в Санкт-Петербург предложили закрыть бары со входом со двора. Среди причин очередного запрета называют жалобы жильцов на драки, шум и мусор.