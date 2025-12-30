В России захотели ограничить «наливайки»

В России захотели закрыть бары со входом со двора

Власти Петербурга хотят запретить продавать алкоголь в заведениях общественного питания, имеющих вход со двора, на федеральном уровне. Об этом сообщает «Фонтанка».

В законодательное собрание 25 декабря был внесен документ с поправками в федеральный закон, регулирующий производство и оборот алкоголя. Петербургские парламентарии предлагают дать региональным властям право определять места входов в заведения, реализующие алкогольную продукцию.

В пояснительной записке отмечается, что местные жители страдают от шума и драк, которые случаются возле питейных заведений, а также во дворах и на детских площадках. Помимо этого, им приходится сталкиваться с мусором.

Ранее стало известно, что власти Республики Алтай собираются ужесточить условия продажи алкоголя в регионе. Планируется запретить продавать алкоголь в выходные и праздники и ограничить время продажи в будние дни.