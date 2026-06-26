Бывшая жена расправилась с американским дипломатом и бросила его истекать кровью

В Мьянме бывшая жена американского дипломата убила его в гостиничном номере

В Мьянме бывшая жена американского дипломата нанесла ему множественные ножевые ранения и бросила истекать кровью в гостиничном номере. Об этом сообщает Daily Mail.

43-летнего сотрудника посольства США Дэниела Риву обнаружили 11 мая в отеле Sakura Residence & Hotel, расположенном примерно в полутора километрах от американской дипмиссии. Павини Супасиривисан, уроженка Бангкока, выпускница кулинарной школы Le Cordon Bleu и владелица кулинарного YouTube-канала, предстала перед судом по обвинению в расправе. Пока ее судят по иммиграционной статье, по которой ей грозит от шести месяцев до пяти лет тюрьмы, тогда как основное обвинение в случае ее виновности может повлечь за собой от 10 лет заключения до смертной казни.

Пара поженилась в 2018 году, но когда именно они развелись — неизвестно. На первом заседании в суде Камают выступили трое свидетелей обвинения, включая иммиграционных офицеров. Сама подсудимая не давала показаний, и неясно, признала ли она вину. Посольство США подтвердило факт расправы над сотрудником, но отказалось от дальнейших комментариев.

Ранее сообщалось, что в США арестовали мужчину, который вместе с сообщниками расправился с мужем и женой на глазах у их трехлетнего сына. Преступник скрывался от полиции 28 лет.