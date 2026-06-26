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Забота о себе
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16:28, 26 июня 2026Забота о себе

Россиян призвали не есть несколько продуктов перед колоноскопией

Проктолог Смирнова: Перед колоноскопией стоит исключить из рациона фрукты и овощи
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Magnific

Проктолог Елена Смирнова заявила, что за несколько дней до колоноскопии необходимо соблюдать диету. В своем Telegram-канале она перечислила россиянам продукты, от которых нужно отказаться перед процедурой.

Смирнова призвала не есть перед колоноскопией овощи, фрукты, ягоды и зелень. Кроме того, в черный список врача попали грибы, макароны, хлеб, булки, орехи, семечки, отруби, варенье, джем, соки с мякотью, растительное молоко и газированные напитки.

Что касается каш и круп, разрешается употреблять только белый рис и манку, а все остальное стоит временно исключить из рациона перед колоноскопией, добавила специалистка. При этом она подчеркнула, что в каждой больнице дают индивидуальные рекомендации.

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«Внимание! Я поделилась лишь своим опытом. У вас могут быть свои рекомендации. Например, если есть склонность к запорам, подготовку начинают за пять дней. Сроки и рацион лучше сверять с памяткой клиники и назначенной схемой препарата», — написала Смирнова.

Ранее гастроэнтеролог Евгения Зарубина рассказала, какие продукты разрушают кишечник. Так, по ее словам, фастфуд негативно влияет на здоровье этого органа, поскольку в нем содержится много насыщенных жиров, соли и сахара.

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