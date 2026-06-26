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16:44, 26 июня 2026Интернет и СМИ

Ида Галич матом высказалась о гостье ее шоу с плохим настроением

Блогерша Галич матом высказалась о гостье шоу, которая ехала на съемку в плохом настроении
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Блогерша Ида Галич матом высказалась о гостье ее шоу «Есть вопросики», которая ехала на съемки в плохом настроении. О случившемся она высказалась в новом выпуске проекта, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Я была уже на площадке, и мы ждали вторую звезду, очень хорошо вам известную девчонку. И кто-то говорит: "Она в очень плохом настроении едет". Я думаю: "***, и что? Мне какая, ***, разница? Людям, которые пришли сюда на работу раньше, чем она, уйдут позже, чем она? Какая, ***, разница, какое у нее настроение?» — возмутилась блогерша.

Ранее Галич пожаловалась на людей, которые громко слушают музыку в машинах по вечерам. Блогерша пожелала им переломать ноги.

До этого Галич прокляла и обматерила мошенников, укравших ее аккаунт. Она также назвала злоумышленников «террорюгами».

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