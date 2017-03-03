Трамп назвал критику в адрес генпрокурора охотой на ведьм

Президент США Дональд Трамп назвал «охотой на ведьм» критику в адрес генпрокурора Джеффа Сешнса из-за его встреч с послом России Сергеем Кисляком. Об говорится в заявлении главы Белого дома, которое приводит Reuters.

«Демократы переусердствуют. Это тотальная охота на ведьм!» — заявил Трамп.

Президент назвал Сешна «честным человеком» и отметил, что тот не делал ложных высказываний, выступая во время рассмотрения его кандидатуры в сенате. «Он мог бы сделать свой ответ более точным, но это явно не было сделано намеренно», — добавил глава Белого дома.

Ранее 2 марта Трамп заявил, что «полностью» доверяет Джеффу Сешнсу. В то же время он отметил, что был не в курсе контактов генпрокурора с российским послом.

Сам Сешнс, комментируя 2 марта встречи с Кисляком, заверил, что не обсуждал с российской стороной избирательную кампанию Дональда Трампа, а также взял самоотвод в расследованиях, связанным с этим вопросом.

1 марта газета The Washington Post опубликовала материал, в котором утверждалось, что Сешнс провел две встречи с российским послом за несколько месяцев до президентских выборов в США, которые состоялись в ноябре 2016-го. При этом в январе на слушаниях в сенате по поводу своего утверждения на пост генпрокурора Сешнс не упомянул об этом.

Лидеры демократов в Конгрессе США призвали Джеффа Сешнса уйти в отставку. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала утверждения СМИ о связях генпрокурора США с российским послом «медийным дном».