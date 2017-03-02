Захарова отправила CNN на «медийное дно»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook прокомментировала публикацию CNN о российском после в США Сергее Кисляке.

В материале на сайте американского телеканала говорится, что «Кисляк рассматривается американскими спецслужбами как высокопоставленный российский шпион и вербовщик».

«Как вы думаете, это медийное дно или им есть еще куда падать?» — обратилась Захарова к своим читателям.

Статья CNN основана на публикации The Washington Post. В среду, 1 марта, газета разместила материал, в котором со ссылкой на источники говорилось о двух встречах генерального прокурора США Джеффа Сешнса с российским послом за несколько месяцев до президентских выборов, которые состоялись в ноябре 2016-го. В январе на слушаниях в сенате по поводу своего утверждения на пост генпрокурора Сешнс не упомянул об этом.

В феврале Министерство иностранных дел России запустило на официальном сайте новую рубрику, в которой публикуются фейковые новости о России из зарубежной прессы. Подобные материалы размещаются в разделе «Примеры публикаций, тиражирующих недостоверную информацию о России».