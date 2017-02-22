На сайте МИД появилась рубрика фейковых новостей о России

Министерство иностранных дел запустило на официальном сайте новую рубрику, в которой публикуются фейковые новости о России из зарубежной прессы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства Марию Захарову.

Первая партия материалов уже размещена в разделе «Примеры публикаций, тиражирующих недостоверную информацию о России».

«Здесь мы будем приводить в качестве примера такие пропагандистские вбросы различных медиаресурсов, давать ссылки на их источники и так далее», — рассказала Захарова.

По словам представителя МИД, эта рубрика будет регулярно пополняться. Раздел создан для того, чтобы продемонстрировать популярный тренд среди многих зарубежных изданий. В МИД также надеются, что публичное опровержение фейков о России поможет остановить их распространение.

В феврале Захарова рассказала об опыте общения с журналистами американского издания BuzzFeed. По ее словам, сотрудники редакции не считают нужным отражать позицию МИД в материалах о России, поскольку им «есть, чем заняться и без этого».