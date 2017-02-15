Захарова объявила о создании антифейкового проекта

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о намерении создать проект для борьбы с фейковыми новостями. Об этом в среду, 15 февраля, сообщает Rambler News Service.

По словам Захаровой, на сайте российского внешнеполитического ведомства откроется специальный раздел, где будут публиковать фейковые новости, распространяемые иностранными СМИ, заявления официальных лиц зарубежных государств и их разоблачения, подкрепленные ссылками на первоисточники. «Планы создания антифейкового проекта — не фигура речи. Это абсолютно реальное намерение. Презентацию сделаем на ближайшем брифинге на Смоленской площади», — заявила она.

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Дипломат отметила, что материал для раздела будут собирать сотрудники департамента информации и печати МИД. «Будем брать информацию, которую отслеживаем сами, а также предоставляемую посольствами за рубежом, которые сталкиваются с новостями-фальшивками практически в ежедневном формате», — объяснила Захарова.

Она также добавила, что лично у нее нет «любимого» источника фейков о России. «И дело здесь совсем не в личных предпочтениях. На сегодняшний день есть понимание, что тиражирование новостей, выдаваемых за правду о нашей стране, в западных мейнстримовых СМИ приобрело характер масштабной эпидемии», — резюмировала она.

Презентация антифейкового проекта запланирована на 22 февраля.