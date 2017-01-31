Facebook попросили побороть украинские фейки

Министерство информационной политики Украины (МИП) направило руководству Facebook письмо с требованием начать борьбу с фейковыми новостями в украинском сегменте соцсети. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном во вторник, 31 января.

Авторы обращения проанализировали украинское интернет-пространство и учли запросы пользователей с требованием проконтролировать распространение фальшивых инфоповодов.

«В свою очередь, МИП готово содействовать процессу по указаниям администрации сети», — отметил глава ведомства Юрий Стець.

Министр объяснил, что Facebook набирает популярность среди украинцев и зачастую выступает поставщиком информации для многих СМИ.

В январе Facebook анонсировала запуск нового механизма борьбы с распространением фейковых новостей в США и Германии. В соцсети намерены проверять достоверность информации в подозрительных публикациях при помощи группы независимых экспертов. Кроме того, жители двух стран получат возможность самостоятельно помечать посты как недостоверные или сомнительные.

Facebook также готовится к запуску проекта под названием Facebook Journalism Project, в рамках которого соцсеть вместе со СМИ и журналистами будет разрабатывать механизмы борьбы с распространением фальшивок.