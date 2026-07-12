ВСУ атаковали танкер в российском регионе

ВСУ атаковали танкер в Ростовской области, он получил повреждения

В Ростовской области в результате беспилотной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждения получил танкер. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

По данным губернатора, пустой танкер в это время заходил в Азово-Черноморский морской канал. Пострадавших нет, пожар смогли локализовать.

Ночью над Ростовской областью уничтожили более 20 украинских беспилотников. Атакованы были города Таганрог и Каменск-Шахтинский, четыре района — Азовский, Неклиновский, Тарасовский, Миллеровский, и Таганрогский залив. Жертв нет.

11 июля сообщалось, что в Ростовской области ночную атаку не пережил один человек.