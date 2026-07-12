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11:11, 12 июля 2026Экономика

Россиян предупредили о последствиях устных договоренностей с работодателем об отпуске

Эксперт Захаренкова: Уход в отпуск необходимо фиксировать документально
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Roman Samborskyi / Shutterstock / Fotodom

Заместитель руководителя правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентина Захаренкова предупредила о последствиях устных договоренностей с работодателем об отпуске. О них она рассказала россиянам в беседе с ТАСС.

По словам Захаренковой, если работодатель скажет, что не помнит об устных договоренностях с работником, то последнему будет трудно доказать наличие права на уход в отпуск. Таким образом, все необходимо фиксировать документально, подчеркнула она, в том числе писать соответствующее заявление.

Особенно это касается тех работников, которые еще до составления графика отпусков в компании купили путевку куда-либо на определенную дату, продолжила специалистка. Иногда бывает так, что отпуск уже начался, а сотрудника взывают на работу. В таком случае он должен дать на это письменное согласие, добавила эксперт.

Ранее эксперты строительного торгового дома «Петрович» рассказали, как подготовиться к отпуску. Так, они посоветовали перед отъездом перекрыть дома воду.

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