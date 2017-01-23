Найден способ отличить фейковые новости от настоящих

Специалисты Кембриджского университета разработали «вакцину», которая может стать эффективным инструментом в борьбе с распространением фейковых новостей. Об этом сообщает BBC News.

По данным исследователей, для выработки «иммунитета» у читателей необходимо использовать методы психологического воздействия. Ученые уверены, что небольшие «дозы» дезинформации могут приучить читателей относиться к инфоповодам более критично.

Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие две тысячи американцев. Испытуемым предложили несколько материалов, касающихся проблемы глобального потепления.

Последующий опрос показал, что материал с последовательно изложенными и проверенными фактами оказался не так популярен, как новость с фейковым заявлением сомнительного лица.

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В то же время, если в статью добавить «небольшую дозу» дезинформации с предупреждением, то фейковые новости будут иметь не такой широкий резонанс. Таким образом, статьи, которые содержат небольшую часть фейковых данных, помогают людям по-другому смотреть на откровенно фальшивые новости.

По мнению одного из авторов исследования Сандера ван дер Линдена (Sander van der Linden), в современном мире дезинформация стала больше похожа на вирус, поскольку «быстро цепляется к читателям и распространяется».

В начале января на социальную сеть Facebook подали в суд за фейковые новости о поджигавшем бездомных сирийском беженце-террористе. В действительности авторы фальшивой новости использовали личность уроженца Сирии Анаса Модамани (Anas Modamani), который стал известным после сделанного им в середине 2015 года селфи с канцлером Германии Ангелой Меркель. В новостях, наводнивших Facebook, утверждалось, что Модамани является членом одной из сирийских террористических группировок, поджигавшим бездомных.