Фейковый «Би-би-си» в Twitter «похоронил» Елизавету II

Фейковый Twitter-аккаунт «Би-би-си» сообщил о смерти британской королевы Елизаветы II. Об этом сообщает Mashable.

Аккаунт @BBCNewsUKI, в отличие от настоящего Twitter новостной службы, не верифицирован. Несмотря на это, запись о смерти 90-летней королевы быстро набрала более 200 ретвитов.

Постом успели поделиться посол Франции в США Жерар Аро (Gérard Araud) и журналистка Hollywood Reporter Памела МакКлинток (Pamela McClintock). Позднее Аро извинился перед читателями за распространение ложных новостей и пообещал впредь быть осторожнее.

@BBCNewsUKI был оперативно закрыт, но фейковая новость успела разлететься по Twitter. Многие отметили, что уходящий год выдался настолько плохим, что никто даже не потрудился проверить подлинность сообщения.

Жителя Лондона настолько испугала новость, что он побежал к Букингемскому дворцу, чтобы проверить, действительно ли королевы не стало. Мужчина опубликовал фотографию пустой площади и заверил, что все в порядке.

В конце декабря хакеры взломали верифицированный Twitter-аккаунт Sony Music Global и сообщили о смерти американской певицы Бритни Спирс. Аналогичный твит появился и на странице музыканта Боба Дилана. Позднее представитель Sony Music сообщил, что несколько Twitter-аккаунтов компании подверглись атаке хакерской группировки OurMine.