На Facebook подали в суд за историю о поджигающем бездомных сирийском террористе

Немецкий адвокат Чань-Джо Цзюнь (Chan-jo Jun) подал в суд на социальную сеть Facebook за фейковые новости о поджигавшем бездомных сирийском беженце-террористе. Об этом сообщает The Local.

По словам юриста, уроженец Сирии Анас Модамани (Anas Modamani) получил широкую известность после сделанного им в середине 2015 года селфи с канцлером Ангелой Меркель. Однако вскоре в Facebook начали распространяться фейковые новости о том, что на самом деле Модамани является членом одной из сирийских террористических группировок, поджигавшим бездомных.

Материалы по теме ШОК! Трамп сделал ТАКОЕ... Этого от миллиардера-сексиста не ожидал никто

В ряде публикаций также сообщалось, что мужчина был одним из организаторов терактов в Брюсселе в мае 2016 года, а Меркель «сделала селфи с террористом». По мнению Цзюня, несмотря на многочисленные жалобы пользователей, Facebook не принял никаких мер для ограничения доступа к фейковым новостям.

Проблема фейковых новостей в Facebook широко обсуждалась во время президентских выборов в США, когда они обогнали публикации авторитетных изданий по уровню интереса читателей. 20 самых популярных фальшивок собрали 8 миллионов 711 тысяч шеров, лайков и комментариев, а 20 самых популярных статей СМИ — почти на полтора миллиона меньше.