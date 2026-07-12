Армия России нанесла групповые удары по Украине. Целями стали завод дронов в Киеве и одесские порты

Минобороны: ВС РФ поразили порты в Одессе и Черноморске, уничтожены склады с БПЛА

Армия России за минувшие сутки нанесла серию очередных ударов по территории Украины. Так, утром 12 июля Минобороны заявило, что ночью нанесены групповые удары высокоточным оружием и беспилотниками. Целями стали одесские порты на Черном море.

В частности, сообщается, что в порту Одесса поражены места, где разгружались и хранились военные грузы, а также логистический центр транспортной компании «Одтранс», которая перевозила грузы для Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Кроме того, подобные места поражены в порту Черноморск. Другими целями там стали резервуары для хранения топлива, два сухогруза и морской паром, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, а также патрульный катер прикрытия.

Сообщается, что на фоне ударов частично пропал свет в одном из районов Одесской области.

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В Киеве поражены заводы дронов

Накануне Минобороны сообщало о групповом ударе по предприятиям украинской военной промышленности в Киеве.

Под удар попал завод «Аэродрон», который, по данным российского ведомства, специализируется на разработке и производстве тяжелых БПЛА высокой грузоподъемности и большой дальности «Е-300 Энтерпрайз» и «Д-80 Дискавери».

Другое попавшее под удар предприятие — ЧАО «Фанплит», оно собирает и хранит дроны «Файер Пойнт-2» с дальностью полета до 200 километров, а также комплектующие для оснащения их боевых частей. По словам Минобороны, этот завод замаскирован под гражданское производство фанеры и мебели.

Украина лишилась ряда складов с топливом

Также стало известно, что расчеты «Гераней» ударили по складам с горюче-смазочными материалами, используемыми для снабжения подразделений ВСУ.

Минобороны сообщило, что разрушено хранилище топлива в Губинихе Днепропетровской области и на территории масложиркомбината в Запорожье. Показано также видео удара.

В целом за сутки поражены цели в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской, Черниговской и Сумской областях, а также в занятых ВСУ районах Донбасса и Новороссии.

Украинские мониторинговые каналы сообщали, что Вооруженные силы (ВС) России задействовали бомбардировщики Су-34 и истребители пятого поколения Су-57. Кроме того, дроны «Герань» уничтожили склад вооружения в населенном пункте Кучиновка Черниговской области, где хранились беспилотники, а в Краматорске в ДНР удар пришелся по газораспределительной станции.