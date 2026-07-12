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09:46, 12 июля 2026Россия

В Минобороны России рассказали о поражении портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске

Минобороны России: Поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Минувшей ночью Вооруженные силы России поразили объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске, используемые украинскими военными для разгрузки и хранения продукции военного назначения и горюче-смазочных материалов, а также морские суда, осуществляющие их доставку в порты Украины. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

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