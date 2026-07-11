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15:37, 11 июля 2026Россия

Минобороны России заявило о возможности поражать любые цели на Украине

Минобороны: Удары подтвердили возможность поражать любые цели на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:
Киев

Киев. Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Удары Вооруженных сил России (ВС РФ) подтвердили возможность поражать любые цели на Украине. Об этом сообщило Минобороны России в официальном Telegram-канале.

«Анализ результатов применения Вооруженными силами РФ высокоточного оружия для поражения объектов военной инфраструктуры киевского режима подтверждает его высокую эффективность и способность гарантированно преодолевать любые средства противовоздушной или противоракетной обороны, предоставленные [президенту Украины Владимиру] Зеленскому западными спонсорами», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что речь идет об ударах не только по объектам в якобы наиболее защищенном Киеве, но и по морским портовым сооружениям Украины, а также по различным судам.

Ранее стало известно, что ВС России ночным ударом по Одесской области поразили порты «Черноморск», «Южный», «Измаил». Отмечается, что эти объекты являются логистическими узлами для грузов ВСУ.

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