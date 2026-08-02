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13:38, 2 августа 2026 (обновлено: 13:42, 2 августа 2026)Мир

В стране НАТО включили воздушную тревогу

Минобороны Румынии сообщило о включении воздушной тревоги на границе с Украиной
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Dominik_Spalek / Shutterstock / Fotodom  

Минобороны Румынии сообщило об обнаружении радарами воздушной цели возле границы с Украиной, после чего была включена система экстренного оповещения RO-Alert (воздушная тревога) в уезде Тулча. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства на странице в соцсети X.

«Радиолокационная система наблюдения Министерства национальной обороны Румынии обнаружила воздушную цель в районе речной границы с Украиной (...) Было выпущено сообщение RO-Alert», — сообщили представители Минобороны.

В ведомстве также отметили, что вскоре воздушная цель исчезла. После этого воздушная тревога была отменена.

26 июля президент Румынии Никушор Дан сообщил, что истребитель F-16 сбил беспилотник, оказавшийся в воздушном пространство страны. По его словам, румынская сторона наблюдала дроны в своем небе три дня подряд. После этого Бухарест выслал российского посла из страны.

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