В российском регионе возбудили дело после наезда катера на шестилетнюю девочку

В Саратовской области возбудили уголовное дело после наезда катера на шестилетнюю девочку

В Саратовской области возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта после наезда катера на шестилетнюю девочку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«Водитель установлен, 1972 года рождения. Возбуждено уголовное дело по 263-й [статье УК РФ — "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека]», — рассказал собеседник агентства.

По данным Южной транспортной прокуратуры, инцидент произошел в районе пляжа в городе Маркс. По факту произошедшего проводится проверка исполнения законодательства о безопасности плавания.

Об инциденте стало известно 2 августа. Водитель судна мог быть пьян.