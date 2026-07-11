Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:08, 11 июля 2026Россия

Украина лишилась складов с горюче-смазочными материалами в одном из регионов

МО РФ: ВС России уничтожили «Геранями» склады ГСМ в Днепропетровской области
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Украина лишилась складов с горюче-смазочными материалами (ГСМ) в Днепропетровской области. Об ударе по региону сообщили в Министерстве обороны (МО) России, заявление приводит РИА Новости.

Как рассказали в оборонном ведомстве, удар был нанесен с помощью ударных беспилотников модели «Герань». Уничтоженные склады располагались в населенном пункте Губиниха.

«Зафиксировано разрушение объектов хранилищ и объемное возгорание на цели», — сообщили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что Украина выпустила по российским объектам дальнобойные крылатые ракеты и умные авиабомбы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Страны Балтии сделали заявление о предоставлении своего неба Украине для атак на Россию
    В США раскрыли секретный завод в Германии по производству дронов для Украины
    Украина лишилась складов с горюче-смазочными материалами в одном из регионов
    Назван самый вероятный исход матча чемпионата мира между Аргентиной и Швейцарией
    Трамп похвастался результатами когнитивного теста
    Бастрыкин потребовал доклад по проверке гуру самопознания Артура Ситы
    Навроцкий сделал заявление об украинских националистах
    Военный раскрыл подробности об украинской системе ПВО
    Стало известно о смерти известного российского актера
    Россиянину оторвало руку из-за атаки дрона ВСУ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok