Украина лишилась складов с горюче-смазочными материалами в одном из регионов

Украина лишилась складов с горюче-смазочными материалами (ГСМ) в Днепропетровской области. Об ударе по региону сообщили в Министерстве обороны (МО) России, заявление приводит РИА Новости.
Как рассказали в оборонном ведомстве, удар был нанесен с помощью ударных беспилотников модели «Герань». Уничтоженные склады располагались в населенном пункте Губиниха.
«Зафиксировано разрушение объектов хранилищ и объемное возгорание на цели», — сообщили в Минобороны.
Ранее сообщалось, что Украина выпустила по российским объектам дальнобойные крылатые ракеты и умные авиабомбы.