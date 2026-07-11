Украина лишилась складов с горюче-смазочными материалами в одном из регионов

МО РФ: ВС России уничтожили «Геранями» склады ГСМ в Днепропетровской области

Украина лишилась складов с горюче-смазочными материалами (ГСМ) в Днепропетровской области. Об ударе по региону сообщили в Министерстве обороны (МО) России, заявление приводит РИА Новости.

Как рассказали в оборонном ведомстве, удар был нанесен с помощью ударных беспилотников модели «Герань». Уничтоженные склады располагались в населенном пункте Губиниха.

«Зафиксировано разрушение объектов хранилищ и объемное возгорание на цели», — сообщили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что Украина выпустила по российским объектам дальнобойные крылатые ракеты и умные авиабомбы.