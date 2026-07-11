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12:56, 11 июля 2026Россия

Украина выпустила по российским объектам дальнобойные крылатые ракеты и умные авиабомбы

МО РФ: Российские средства ПВО сбили две крылатые ракеты и две умные авиабомбы ВСУ
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по российским объектам дальнобойные крылатые ракеты и умные авиабомбы. Об этом сообщило Министерство обороны России, заявление приводит РИА Новости.

Как рассказали в оборонном ведомстве, речь идет о двух снарядах каждого типа. Все четыре объекта были уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). Какие именно российские объекты намеревались поразить ВСУ, не уточняется. Над какими регионами сбили снаряды, неизвестно. Типы выпущенных ракет и бомб не называются.

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ВСУ периодически используют управляемые авиабомбы Hammer производства Франции и американские JSOW. Дальность их полета составляет несколько десятков километров. Также, как отмечал военный эксперт Анатолий Матвийчук, для удара могут применяться бомбы JDAM. Для их запуска ВСУ используют самолеты Су-24 и, вероятно, F-16.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России ночным ударом по Одесской области поразили порты «Черноморск», «Южный», «Измаил», являющиеся логистическими узлами для грузов ВСУ.

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