На Западе рассказали о применении Россией новых бомб с дальностью поражения 120 километров

Telegraph: ВС РФ применяют новые управляемые бомбы Grom-E1 с ракетным двигателем

Российская авиация начала активно применять новые управляемые бомбы Grom-E1, способные преодолевать до 120 км благодаря встроенному ракетному двигателю. Об этом сообщил британский аналитик газеты The Telegraph Дэвид Акс.

По его словам, эти боеприпасы позволяют наносить удары с самолетов Су-30 и Су-34, оставаясь недосягаемыми для большинства средств противовоздушной обороны (ПВО) на вооружении у украинских военных, в том числе современных истребителей F-16 с ракетами AMRAAM.

Акс также рассказал, что Grom-E1 уже использовались для атак по объектам в Мирнограде, Херсоне и Харькове.

Аналитик отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются в ответ использовать французские бомбы Hammer и американские JSOW, однако их дальность составляет около 64 километров, поэтому украинские самолеты попадают в зону действия российских комплексов ПВО С-300 и С-400, а также самолетов Су-30 с ракетами R-77.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) применили трехтонную авиабомбу ФАБ-3000 в приграничье Курской области. Снаряд был сброшен на бойцов ВСУ, вторгшихся в российский регион.