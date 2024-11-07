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16:26, 7 ноября 2024Россия

Трехтонную авиабомбу сбросили на бойцов ВСУ в Курской области. Результат попал на видео

В сети появилось видео удара ФАБ-3000 по бойцам ВСУ в Курской области
Анастасия Волова (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) применили трехтонную авиабомбу ФАБ-3000 в приграничье Курской области. Снаряд был сброшен на бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшихся в российский регион. Момент удара и его последствия попали на видео.

Кадры, снятые камерой объективного контроля, зафиксировали момент попадания авиабомбы в цель. После чего последовал мощный взрыв, в результате которого над землей поднялся огромный гриб из дыма и огня, а взрывная волна разошлась по близлежащей территории.

По имеющимся данным, ФАБ-3000 была применена в районе села Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области.

Фото: РИА Новости

ФАБ-3000 применяли в Курской области и ранее

Трехтонная авиабомба применяется российскими военными для борьбы с ВСУ в Курской области не впервые. Так, в начале октября сообщалось, что ФАБ-3000 сбросили на украинских военнослужащих, расположившихся около села Кремяное Кореневского района. Последствия сброса также были сняты на видео.

Кроме того, сообщалось о применении ФАБ-3000 с унифицированным модулем планирования и коррекции в Курской области и в начале сентября.

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Военнэксперт заявил, что ФАБ-3000 почти невозможно сбить

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал об особенностях российской авиабомбы. По его словам, она «применяется редко, но достаточно эффективно», так как ее практически невозможно сбить.

«Это самая мощная корректируемая авиабомба. Она применяется для уничтожения опорных пунктов противника, забетонированных, серьезных, для обеспечения возможностей дальнейшего продвижения», — указал эксперт.

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Дандыкин уточнил, что сбрасывается бомба за 50-60 километров от конечной цели. Таким образом самолет-носитель не оказывается в зоне досягаемости ПВО противника. Затем ее полет корректируется и наводится самостоятельно.

Эксперт добавил, что ФАБ–3000 не только разрушает опорные пункты, уничтожает технику и личный состав противника, но и является сильным деморализующим фактором для выживших.

Вот это герой!
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