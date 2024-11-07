Сброс трехтонной авиабомбы на бойцов ВСУ в Курской области сняли на видео

Опубликовано видео применения авиабомбы ФАБ-3000 по бойцам ВСУ в Курской области

Российские военнослужащие сбросили на бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области трехтонную авиабомбу ФАБ-3000. Видео с применением фугасного снаряда опубликовал Telegram-канал «Два майора».

На кадрах, снятых камерой объективного контроля, видно, как после падения бомбы над землей поднимается огромный гриб из дыма и огня, а по земле вокруг эпицентра взрыва в разные стороны расходится волна.

Как уточнили авторы поста, ФАБ-3000 применили по украинским военным в районе села Черкасское Поречное в Суджанском районе региона. Они подчеркнули, что взрывная волна от удара «крайне беспокоит противника».

Ранее о применении ФАБ-3000 в Курской области сообщалось в октябре. Тогда ее использовали в районе села Кремяное Кореневского района.

Российская трехтонная фугасная бомба ФАБ-3000 является одной из мощнейших авиабомб в арсенале воздушно-космических сил страны. Помимо продуктов взрыва, при применении снаряда на противника оказывает воздействие ударная волна и осколки. Прочный корпус позволяет фугасным бомбам проникать в грунт и пробивать перекрытия зданий.