Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:29, 3 октября 2024Россия

Армия России применила трехтонную бомбу по позициям ВСУ в Курской области. Ее называют мощнейшим оружием СВО

ВС РФ ударили бомбой ФАБ-3000 по ВСУ в Курской области, опубликовано видео
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Министерство обороны РФ

Армия России применила трехтонную бомбу ФАБ-3000 в Курской области. Ее сбросили на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Сообщается, что бомбу, которую называли одним из мощнейших вооружений специальной военной операции (СВО), применили вечером 2 октября около села Кремяное Кореневского района. Опубликовано видео сброса, на котором виден взрыв в поле и поднимающиеся облака дыма.

Кроме того, другое видео, как утверждается, с применением этой трехтонной бомбы по украинским военным опубликовала накануне группа «Аида» спецназа «Ахмат». Неизвестно, идет ли речь о том же ударе.

Ранее ФАБ-3000 применяли в Курской области в начале сентября

5 сентября появились кадры удара авиабомбой ФАБ-3000 по стоянке ВСУ в Курской области. Украинские бойцы организовали стоянку техники в хозяйственный постройках, которые находятся на огороженной забором территории.

ВКС России сбросили на нее авиабомбу ФАБ-3000 с унифицированным модулем планирования и коррекции.

Кадр: Telegram-канал Министерство обороны РФ

Кроме того, в начале августа, вскоре после начала вторжения ВСУ в Курскую область, бомбардировщик Су-34 сбросил бомбу ФАБ-3000 на скопление техники ВСУ в Сумской области, в одном из районов, граничащих с РФ. На видео попал момент сброса бомбы и поражения цели с последующим взрывом. В результате были уничтожены скопления живой силы и военной техники в пункте временной дислокации ВСУ, сообщили в Минобороны России.

Производство одного из мощнейших вооружений СВО нарастят

Ранее «Ростех» заявил, что наращивает производство фугасных авиационных бомб всех калибров с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК), в число которых входит и ФАБ-3000. Его называли одним из мощнейших вооружений спецоперации.

В бумагах сообщается, что в 2023 году было возобновлено производство ФАБ-3000, которые были адаптированы к применению с УМПК. «Такие дальние средства поражения очень востребованы, сегодня идет наращивание производства авиационных бомб всех калибров и видов действия для применения с этими модулями», — утверждается в материалах.

При этом ФАБ-3000, которую оснащают УМПК, останется самым мощным боеприпасом этого типа в арсенале российских самолетов.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      В России предложили увеличить зарплаты одной категории граждан. Кого это может коснуться?

      Стало известно о признаках ограничения потенциала роста авторынка России

      Лукашенко рассказал об отношениях Белоруссии и Азербайджана

      Депутат призвал дачников согреть деревья на зиму

      Американские дипломаты пришли на суд по воевавшему в ВСУ наемнику

      На СВО ушли 10 российских физиков-ядерщиков

      В Кремле высказались о перспективе участника СВО стать президентом России

      В Москве настал конец бабьего лета

      Российская стюардесса назвала нацию идеальных пассажиров

      В ВСУ заявили о неспособности командования остановить разложение армии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше