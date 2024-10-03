Армия России применила трехтонную бомбу по позициям ВСУ в Курской области. Ее называют мощнейшим оружием СВО

ВС РФ ударили бомбой ФАБ-3000 по ВСУ в Курской области, опубликовано видео

Армия России применила трехтонную бомбу ФАБ-3000 в Курской области. Ее сбросили на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Сообщается, что бомбу, которую называли одним из мощнейших вооружений специальной военной операции (СВО), применили вечером 2 октября около села Кремяное Кореневского района. Опубликовано видео сброса, на котором виден взрыв в поле и поднимающиеся облака дыма.

Кроме того, другое видео, как утверждается, с применением этой трехтонной бомбы по украинским военным опубликовала накануне группа «Аида» спецназа «Ахмат». Неизвестно, идет ли речь о том же ударе.

Ранее ФАБ-3000 применяли в Курской области в начале сентября

5 сентября появились кадры удара авиабомбой ФАБ-3000 по стоянке ВСУ в Курской области. Украинские бойцы организовали стоянку техники в хозяйственный постройках, которые находятся на огороженной забором территории.

ВКС России сбросили на нее авиабомбу ФАБ-3000 с унифицированным модулем планирования и коррекции.

Кроме того, в начале августа, вскоре после начала вторжения ВСУ в Курскую область, бомбардировщик Су-34 сбросил бомбу ФАБ-3000 на скопление техники ВСУ в Сумской области, в одном из районов, граничащих с РФ. На видео попал момент сброса бомбы и поражения цели с последующим взрывом. В результате были уничтожены скопления живой силы и военной техники в пункте временной дислокации ВСУ, сообщили в Минобороны России.

Производство одного из мощнейших вооружений СВО нарастят

Ранее «Ростех» заявил, что наращивает производство фугасных авиационных бомб всех калибров с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК), в число которых входит и ФАБ-3000. Его называли одним из мощнейших вооружений спецоперации.

В бумагах сообщается, что в 2023 году было возобновлено производство ФАБ-3000, которые были адаптированы к применению с УМПК. «Такие дальние средства поражения очень востребованы, сегодня идет наращивание производства авиационных бомб всех калибров и видов действия для применения с этими модулями», — утверждается в материалах.

При этом ФАБ-3000, которую оснащают УМПК, останется самым мощным боеприпасом этого типа в арсенале российских самолетов.