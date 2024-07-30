Россия нарастит производство мощнейшего оружия СВО

«Ростех»: наращивается производство ФАБ всех калибров с УМПК

Россия наращивает производство фугасных авиационных бомб (ФАБ) всех калибров с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК). Об этом ТАСС стало известно из материалов, подготовленных к встрече президента России Владимира Путина с гендиректором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым.

В бумагах сообщается, что в 2023 году было возобновлено производство ФАБ калибра 3000 килограммов (ФАБ-3000), которые были адаптированы к применению с УМПК. «Такие дальние средства поражения очень востребованы, сегодня идет наращивание производства авиационных бомб всех калибров и видов действия для применения с этими модулями», — утверждается в материалах.

Ранее западное издание Business Insider заметило, что ФАБ-3000 с УМПК предоставляют российской авиации огромное преимущество перед Вооруженными силами Украины в ходе специальной военной операции (СВО), поскольку обладают большой мощностью и запускаются с безопасного расстояния.

Также госкорпорация сообщила, что российские специалисты работают над усовершенствованными вариантами УМПК, которые улучшат характеристики различных авиабомб, включая ФАБ-3000.