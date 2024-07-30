Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:32, 30 июля 2024Наука и техника

Россия нарастит производство мощнейшего оружия СВО

«Ростех»: наращивается производство ФАБ всех калибров с УМПК
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: РИА Новости

Россия наращивает производство фугасных авиационных бомб (ФАБ) всех калибров с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК). Об этом ТАСС стало известно из материалов, подготовленных к встрече президента России Владимира Путина с гендиректором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым.

В бумагах сообщается, что в 2023 году было возобновлено производство ФАБ калибра 3000 килограммов (ФАБ-3000), которые были адаптированы к применению с УМПК. «Такие дальние средства поражения очень востребованы, сегодня идет наращивание производства авиационных бомб всех калибров и видов действия для применения с этими модулями», — утверждается в материалах.

Ранее западное издание Business Insider заметило, что ФАБ-3000 с УМПК предоставляют российской авиации огромное преимущество перед Вооруженными силами Украины в ходе специальной военной операции (СВО), поскольку обладают большой мощностью и запускаются с безопасного расстояния.

Также госкорпорация сообщила, что российские специалисты работают над усовершенствованными вариантами УМПК, которые улучшат характеристики различных авиабомб, включая ФАБ-3000.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Армия Израиля нанесла удар по Бейруту

      Два командира «Хезболлы» стали жертвами удара Израиля по Бейруту

      Вооруженный грабитель открыл огонь по постояльцам отеля в Бразилии и попал на видео

      Популярный российский комик рассказал о поедании голубей из-за бедности

      Мужчина показал гениталии ребенку на российском пляже и был задержан

      Россиянам назвали неожиданный плюс недоедания

      По Татарстану прокатились ураганы с ливнями и крупным градом. Смерч раскидал самолеты в аэропорту

      Министр обороны Израиля прокомментировал удар ЦАХАЛ по Ливану

      Айза опубликовала фото топлес

      Россияне пожаловались на назвавшего их избитого сына чмом инспектора ПДН

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше